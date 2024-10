Transferts : Le joueur idéal a été recruté par l'OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Très actif durant le dernier mercato estival, l'OM s'est renforcé dans tous les secteurs de jeu. Au milieu de terrain, le club phocéen est ainsi parti chercher PIerre-Emile Hojbjerg du côté de Tottenham. Prêté avec option d'achat, le Danois est déjà indispensable pour Roberto De Zerbi. Le joueur parfait pour l'OM ?

Aujourd'hui, s'il y a bien un joueur qui fait l'unanimité à l'OM, c'est Pierre-Emile Hojbjerg. Arrivé cet été en provenance de Tottenham, le Danois épate déjà tout le monde. Impressionnant au milieu de terrain, il sait également se montrer décisif, comme ça a été le cas avec son but face à Montpellier. C'est donc logiquement que les éloges pleuvent à l'égard d'Hojbjerg.

L'OM a trouvé son Thiago Motta au mercato ! https://t.co/8tJgZTLZuz pic.twitter.com/USXeaTz5Da — le10sport (@le10sport) October 25, 2024

« Un joueur extraordinaire »

Pour La Provence, Benoit Cheyrou a dit tout le bien qu'il pensait de Pierre-Emile Hojbjerg. L'ancien joueur de l'OM a ainsi fait savoir : « Il sait tout faire, c'est un coach sur le terrain et en même temps un joueur extraordinaire ».

« Il fait les bons choix »

Il a ensuite ajouté concernant Hojbjerg : « Il fait les bons choix, quand il doit jouer en une touche il joue en une touche, quand il doit se retourner il se retourne, quand il doit percuter il percute comme sur son but. Tout est dit sur ce but : au niveau physique il gagne son duel, sur sa projection il va plus vite d'Amine Harit et va au bon endroit puis fait le bon geste ».