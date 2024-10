L'OM a trouvé son Thiago Motta au mercato !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur du PSG entre 2012 et 2018, Thiago Motta était le véritable maitre à jouer du club de la capitale. Un élément indispensable que Paris n'a d'ailleurs jamais réussi à remplacer depuis qu'il a pris sa retraite. Et voilà que dans le même temps, l'OM a peut-être trouvé son Motta. C'est ce que pense Benoit Cheyrou à propos de Pierre-Emile Hojbjerg.

Cet été, ce sont pas moins de 12 nouveaux joueurs qui ont rejoint l'effectif de Roberto de Zerbi à l'OM. Une longue liste sur laquelle on retrouve Pierre-Emile Hojbjerg, prêté avec option d'achat par Tottenham. Débarqué au milieu de terrain, le Danois n'aura pas mis à s'imposer à Marseille. Déjà indispensable à l'OM, Hojbjerg rappelle un certain Thiago Motta au PSG.

« Il me fait penser à Thiago Motta »

C'est ce qu'a expliqué Benoit Cheyrou ce vendredi pour La Provence. L'ancien de l'OM a ainsi confié à propos de Pierre-Emile Hojberg : « Pour moi, c'est un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Il rend les autres meilleurs, il me fait penser à Thiago Motta, à l'influence qu'il avait au PSG ».

« C'est du lourd »

« C'est du lourd. De Zerbi travaille des circuits de passes rigides, Hojbjerg respecte sa zone mais quand tu as 2 ou 3 mecs qui te pressent c'est plus difficile. Ça peut expliquer les matchs où il a été moins bon à Strasbourg et contre Angers », a-t-il ajouté concernant Hojbjerg.