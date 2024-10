Rabiot bluffe le PSG, il déballe tout

Alexis Brunet

Avant de rejoindre l’OM cet été, Adrien Rabiot a passé plusieurs saisons au PSG. Le milieu de terrain y a d’ailleurs été formé, et donc c’est pour cela que son choix de rejoindre l’ennemi juré a été très mal perçu. Un responsable du recrutement du club de la capitale a d’ailleurs expliqué comment les Parisiens avaient mis la main sur le Duc à l’époque.

Dimanche soir, le PSG affronte l’OM pour le premier Classique de la saison, un match qui s’annonce bouillant. L’ambiance sera électrique, notamment car Adrien Rabiot affrontera à cette occasion ses anciens coéquipiers. Alors qu’il avait été formé à Paris et qu’il y a joué plusieurs saisons, le milieu de terrain a fait le choix de rejoindre Marseille cet été, après la fin de son aventure à la Juventus.

Un choix peu apprécié par les supporters parisiens

La signature d’Adrien Rabiot à l’OM a donc étonné plus d’un supporter parisien. Les fans du club de la capitale ont pris cela comme une trahison, de la part d’un titi, qui avait fini par devenir un joueur important du PSG au fil des saisons. Marquinhos qui avait évolué avec lui par le passé s’était d’ailleurs montré très froid en conférence de presse lorsqu’il avait été interrogé sur l’arrivée du milieu de terrain dans le sud de la France, ce qui promet des retrouvailles épicées.

« On le connaissait depuis la saison 2006-2007 »

Dans les colonnes de L’Équipe, Pierre Reynaud, le responsable du recrutement du centre de formation et de la préformation du PSG a détaillé la façon dont Adrien Rabiot avait tapé dans l’œil du club de la capitale. Une époque où le principal intéressé était donc très loin d’imaginer un jour signer à l’OM. « On le connaissait depuis la saison 2006-2007 quand Dominique Flamant (un recruteur) nous avait parlé d'un fort potentiel à Créteil en U12. La semaine suivante, j'avais assisté à un match contre Le Bourget, j'avais découvert un milieu de terrain grand, élancé avec un pied gauche soyeux. J'ai aussi fait la connaissance de sa maman Véronique, en tribune. On avait continué à suivre Adrien, on l'avait invité avec son frère Valentin (d'un an son aîné) à deux ou trois détections, et même au tournoi de Sens que l'on avait gagné. Quand on a appris son retour en France, on a repris nos observations et Alain Roche l'a suivi sur la coupe nationale U15 à Clairefontaine avec la région Occitanie. »