Mercato : 0 recrue cet hiver, le PSG court à la catastrophe ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques semaines de l'ouverture du mercato d'hiver, les clubs commencent à s'activer en coulisses afin de peaufiner leurs effectifs. Dans cette optique, le PSG pourrait être tenté de se renforcer, mais ce ne serait pas du tout la tendance actuelle. Sans recrue en janvier, le club de la capitale ferait-il une erreur ?

Après un été relativement calme avec seulement quatre nouvelles arrivées, à savoir Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué, le PSG va-t-il profiter du mercato d'hiver pour peaufiner un effectif jugé insuffisant dans certains secteurs de jeu ? Ce ne serait pas la tendance pour le moment.

Mercato : Le PSG condamné à une folie ? https://t.co/ofB4BAn2ra pic.twitter.com/s11MFqQxbH — le10sport (@le10sport) October 24, 2024

Pas de recrue au PSG cet hiver ?

En effet, journaliste du Parisien, Laurent Perrin expliquait que le PSG n'a prévu de recruter durant le mois de janvier : « Pour le moment, selon nos informations, le PSG n’envisage pas de bouger au mercato. Kolo Muani n’est pas à vendre même si Luis Enrique ne compte plus sur lui. Et s'il n’y a pas de départ, il n'y aura, a priori, pas d'arrivée. En fait, la vraie recrue, ce sera Gonçalo Ramos, qui pourrait revenir fin novembre. Évidemment, il ne faut pas le comparer à Mbappé. Mais Ramos a le profil idéal pour s'intégrer au système de Luis Enrique. Et en plus, il est un vrai buteur ».

Les retours de blessure seront suffisants ?

Par conséquent, le PSG estime qu'avec les retours de blessure, il n'y aura pas besoin de recruter. Gonçalo Ramos, qui devrait rejouer d'ici la fin du mois de novembre, retrouvera donc son poste de numéro 9 tandis que Lucas Hernandez apportera son expérience et sa polyvalence en défense alors que Nuno Mendes n'a pas de concurrent dans le couloir gauche en dehors de Lucas Beraldo. Enfin Presnel Kimpembe pourrait lui offrir son expérience à un effectif qui en manque cruellement.

Selon vous, le PSG doit-il recruter cet hiver ?