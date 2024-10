PSG : Trois renforts arrivent, le mercato d’hiver déjà bouclé ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Depuis le début de la saison, le PSG doit composer avec les blessures de Lucas Hernandez et Gonçalo Ramos, ajoutées à celle de Presnel Kimpembe, absent depuis février 2023. Leur retour est espéré avant la fin de l’année 2024 et dans ces conditions, le PSG n’aurait pas l’intention d’être actif lors du prochain mercato hivernal.

Premier de Ligue 1 à égalité avec l’AS Monaco, le PSG connaît un début de saison plus compliqué en Ligue des champions. Après sa victoire contre Gérone (1-0) et sa défaite sur la pelouse d’Arsenal (2-0), Paris a été tenu en échec par le PSV Eindhoven mardi soir (1-1) et ne compte que 4 points après 3 journées. Si le club de la capitale rencontre des difficultés et des manques dans son effectif, il n’aurait pas l’intention pour autant de se montrer actif lors du prochain mercato hivernal.

« Le PSG n'a pas forcément besoin de se renforcer au mercato »

En effet, le PSG attend le retour de blessure de trois de ses joueurs, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et Gonçalo Ramos. « Le retour des blessés va faire du bien : Hernandez, Kimpembe et bien sûr Ramos. Avec ces trois joueurs en plus, le PSG n'a pas forcément besoin de se renforcer au mercato. D'ailleurs, il n'est pas envisagé de recruter », a indiqué le journaliste Laurent Perrin, dans une session de questions/réponses organisée sur le site du journal Le Parisien.

« Le PSG n’envisage pas de bouger au mercato »

Des renforts à venir qui suffisent au PSG : « Pour le moment, selon nos informations, le PSG n’envisage pas de bouger au mercato. Kolo Muani n’est pas à vendre même si Luis Enrique ne compte plus sur lui. Et s'il n’y a pas de départ, il n'y aura, a priori, pas d'arrivée. En fait, la vraie recrue, ce sera Gonçalo Ramos, qui pourrait revenir fin novembre. Évidemment, il ne faut pas le comparer à Mbappé. Mais Ramos a le profil idéal pour s'intégrer au système de Luis Enrique. Et en plus, il est un vrai buteur. »