Kolo Muani - Luis Enrique : Grande décision prise au PSG !

Axel Cornic

Seul véritable numéro 9 en l’absence de Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani et très peu utilisé par Luis Enrique, qui lui préfère d’autres profils comme Marco Asensio et Kang-In Lee. Un choix qui ne fait plus vraiment l’unanimité, surtout après les récents résultats du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.

Héros malheureux de la dernière finale de la Coupe du monde, Randal Kolo Muani pensait sans aucun doute donner un énorme élan à sa carrière en rejoignant le PSG. Sauf que depuis son arrivée en septembre 2023 il n’a toujours pas confirmé est il ne semble clairement pas être l’attaquant type pour une équipe de Luis Enrique.

Kolo Muani, déjà un flop ?

Car l’ancien du FC Barcelone lui préfère plutôt des faux numéro 9 et cela s’est vu ces dernières semaines. Face au PSV Eindhoven ce mardi (1-1), Kolo Muani n’a joué que neuf petites minutes sans jamais avoir un réel impact sur le résultat, à part une occasion raté en fin de rencontre. Le compteur buts en Ligue des Champions de l’attaquant du PSG est ainsi toujours bloqué à zéro.

Le PSG ne veut pas le vendre

La situation actuelle peut laisser penser à un possible départ de Randal Kolo Muani, qui a déjà été poussé vers la sortie lors du mercato hivernal. D’après les informations du Parisien, son départ ne serait pas d’actualité au PSG et ce, même si Luis Enrique ne serait clairement pas fan de lui. On semble donc être partis pour une saison avec un faux 9 à la pointe de l’attaque, en attendant le retour de blessure de Gonçalo Ramos.