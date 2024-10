Mbappé - Vinicius Jr : Le Real Madrid se fait démonter en direct !

Axel Cornic

Tout le monde rêvait de le voir au Real Madrid depuis des années, mais pour le moment Kylian Mbappé déçoit. L’ancienne star du Paris Saint-Germain ne semble pas encore avoir trouvé sa place au sein du dispositif de Carlo Ancelotti et la comparaison avec Vinicius Jr, qui marche littéralement sur l’eau en ce moment, lui fait beaucoup de mal.

On cherche encore le véritable Kylian Mbappé à Madrid. Arrivé cet été en provenance du PSG, l’attaquant français ne brille pas encore sous les couleurs du Real Madrid et certains commencent à se poser de plus en plus de questions. Car en Espagne de plus en plus d’observateurs expliquent que les Merengue auraient très bien pu se passer de lui…

Mbappé dans l’ombre de Vinicius Jr

Surtout avec Vinicius Jr déjà au club ! Le Brésilien possède en effet un profil très proche de celui de Mbappé, mais la grosse différence c’est que lui marque des buts à la pelle. Cela a été le cas une nouvelle fois ce mardi en Ligue des Champions face au Borussia Dortmund (5-2), avec un triplé et surtout un but d’anthologie où il traverse carrément tout le terrain.

« Le Real Madrid pensait avoir recruté le meilleur joueur du monde alors qu'il avait déjà le meilleur joueur du monde »

Et il n’y a pas que en Espagne désormais qu’on s’interroge sur l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid ! C’est le cas en Angleterre, avec l’ancien joueur devenu consultant Jamie Carragher. « Le Real Madrid pensait avoir recruté le meilleur joueur du monde alors qu'il avait déjà le meilleur joueur du monde. Profitez bien de votre Ballon d'Or, Vini » a déclaré l’Anglais, sur CBS Sports.