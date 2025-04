OM : «Rien à fo***e», il balance sur Greenwood

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM humilié à Monaco. Les hommes de Roberto de Zerbi se sont lourdement inclinés sur le rocher (3-0) et perdent, par la même occasion, du terrain au classement sur leur adversaire du jour. Sur sa chaîne Youtube, Pierre Ménès a analysé ce choc. Et il n'a pas été tendre avec les deux attaquants marseillais : Luis Henrique et Mason Greenwood.

La fin de saison sera explosive. Derrière le PSG, déjà couronné, six équipes peuvent encore croire à une qualification directe pour la Ligue des champions. Pour l’heure, l’AS Monaco pointe à la deuxième place grâce à sa victoire écrasante sur l’OM, qui recule d’une place, pointant sur la dernière marche du podium. Une rencontre qui n’ a pas manqué de faire réagir Pierre Ménès.

Pierre Ménès charge deux joueurs

Sur sa chaîne Youtube, l’ancien chroniqueur du Canal Football Club a pointé du doit le comportement de certains joueurs, à commencer par celui des deux attaquants marseillais, totalement fantomatiques ce samedi : Mason Greenwood et Luis Henrique.

« Rien à foutre »

« Mason Greenwood et Luis Henrique en ont rien à foutre. Il faut appeler un chat un chat. Seul Rabiot a joué à un niveau digne » a lâché Pierre Ménès sur sa chaîne Youtube ce samedi.