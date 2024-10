«Mbappé n'est pas heureux», l'annonce inquiétante de la presse espagnole

Axel Cornic

Au cœur d’une polémique incroyable depuis sa virée à Stockholm, Kylian Mbappé ne semble pas au mieux sportivement. La star française ne semble pas encore avoir réussi à se mettre au diapason du Real Madrid, qu’il a rejoint cet été en provenance du Paris Saint-Germain et certains commencent à sérieusement s’inquiéter de l’autre côté des Pyrénées.

Si cette histoire suédoise est loin d’être terminée, Kylian Mbappé a eu la chance de pouvoir se changer les idées avec deux matchs pleins face au Celta Vigo en Liga (1-2), puis face au Borussia Dortmund ce mardi en Ligue des Champions (5-2). Mais l'international français de 25 ans n’affiche pas encore son meilleur niveau depuis son départ du PSG vers le Real Madrid et ça commence à se voir…

« Mbappé n’est pas heureux, il n’arrive pas à jouer son football »

Surtout qu’autour de lui les autres brillent et c’est notamment le cas d’un Vinicius Jr tout simplement intenable, que nombreux annoncent grand favori pour le Ballon d’Or. Mais si au sein du Real Madrid on semble vouloir lui laisser du temps, à l’extérieur on commence à s’inquiéter pour Kylian Mbappé. « Mbappé n’est pas heureux, il n’arrive pas à jouer son football. Tu le vois quand un crack comme lui n’est pas heureux » a fait remarquer Javi Miguel dans El Chiringuito TV, dès la fin de la rencontre de ce mardi soir.

« Il a toujours la tête baissée, il ne souri jamais… ce n’est pas un joueur content de faire son travail, c’est un joueur frustré ! »

« Peut-être parce que Vinicius joue beaucoup mieux que lui » a poursuivi le journaliste espagnol concernant la nouvelle star du Real Madrid. « Peut-être parce qu’il n’a pas trouvé sa position sur le terrain ou même parce que ce n’est pas lui le leader de l’équipe. Mais le constat est clair, il n’est pas heureux au Real Madrid. Il a toujours la tête baissée, il ne souri jamais… ce n’est pas un joueur content de faire son travail, c’est un joueur frustré ! ».