Catastrophe au PSG, cette star dévoile les raisons !

Ce mardi soir, le PSG a subi une déconvenue en concédant le match nul face au PSV Eindhoven en Ligue des Champions (1-1). Désormais mal engagés au classement de la C1, les Parisiens vont devoir batailler. Après la rencontre, le capitaine Marquinhos a révélé les coulisses de cette rencontre très frustrante pour les Rouge et Bleu.

Le PSG n’avance plus. Après une victoire poussive face à Gérone (1-0) et un revers flagrant contre Arsenal (2-0), le club de la capitale avait l’occasion de se relancer en Ligue des Champions avec la réception du PSV Eindhoven ce mardi soir. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu pour les hommes de Luis Enrique, qui malgré leur domination, ont concédé un match nul (1-1).

« La chose la plus importante qui a manqué ce soir, c’est la finition »

Avec quatre points en trois matchs disputés et surtout face à deux adversaires clairement à sa portée, le PSG se trouve rapidement en mauvaise posture concernant le classement de la C1. Capitaine, Marquinhos s’est exprimé après la rencontre, et a affirmé que le manque de réussite des siens avait été la clé du match. « La chose la plus importante qui a manqué ce soir, c’est la finition. On a eu le volume, on s’est procuré des occasions, des choses qui nous avaient manqué lors du match contre Arsenal. Aujourd’hui, on a réussi à jouer sur le terrain, à se procurer des occasions, mais la finition a manqué », a ainsi lâché le Brésilien au micro de Canal +.

« On doit courir derrière le score et c’est plus difficile »

« La finition, en Ligue des champions, c’est très important. On a eu des occasions en début de match, on n’a pas marqué, eux, ils sont arrivés et ont réussi à concrétiser », poursuit Marquinhos. « Ça change totalement l’histoire du match. On doit courir derrière le score et c’est plus difficile. Même si on a réussi à obtenir le match nul, les matches à la maison, c’est important de repartir avec les trois points, ce que l’on n’a pas fait ce soir ».