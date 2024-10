PSG : «Je suis préoccupé», Luis Enrique tire la sonnette d’alarme

Alexis Brunet

Le PSG n’arrive pas à décoller en Ligue des champions. Après une timide victoire contre Gérone et une défaite face à Arsenal, les Parisiens ont cette fois concédé le match nul contre le PSV Eindhoven (1-1). Un résultat inquiétant dans la course à la qualification et qui préoccupe le coach du club de la capitale, Luis Enrique.

Mardi soir, le PSG avait rendez-vous avec le PSV Eindhoven, pour le compte de la troisième journée de Ligue des champions. Les Parisiens devaient renouer avec la victoire, car ils avaient perdu lors du dernier match de C1 face à Arsenal, mais cela ne s’est pas passé de la meilleure des façons pour les coéquipiers de Marquinhos. Ces derniers n’ont pu faire mieux qu’un match nul 1-1, grâce à un but d’Achraf Hakimi, qui a répondu à l’ouverture du score de Noa Lang.

Mercato : Le PSG va débloquer un transfert à 60M€ ? https://t.co/75WD2VxKmh pic.twitter.com/pDPizeSBPL — le10sport (@le10sport) October 23, 2024

« C'est difficile d'accepter un résultat comme ça »

Après la rencontre, Luis Enrique a donné son avis sur la prestation de ses joueurs. Pour le coach du PSG, le résultat est décevant, car les Parisiens méritaient la victoire, bien qu’ils auraient également pu s’incliner. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « C'est difficile d'accepter un résultat comme ça. C'est évident qu'on a eu plus d'occasions que notre adversaire. On méritait de gagner ce match, il semble qu'on a été meilleur que le PSV Eindhoven. Nous n'arrivons pas à cadrer le tir décisif. Le foot est capricieux, on aurait pu perdre ce match, c'est comme ça que marche ce sport. C'est le groupe le plus difficile, on doit se préparer à être meilleurs. »

« Je suis préoccupé »

Ce match nul ne met pas le PSG dans des conditions favorables pour la qualification. Une situation qui préoccupe Luis Enrique. « Je suis préoccupé, oui (...) Le PSG est sans doute l'une des équipes qui se créé le plus d'occasions. La chance doit être de ton côté pour conclure. On peut s'améliorer, c'est un objectif. On a dit à la pause qu'il fallait continuer. Chaque minute que je donne à un joueur est analysée en détail, offensivement et défensivement. Tous les entraîneurs mettent les joueurs les plus opportuns. Il y a un halo de pessimisme en raison des résultats injustes mais je suis tranquille. Mon équipe a été bien meilleure que l'équipe adverse. »