Neymar est enfin de retour, il l'a régalé

Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche, Neymar a été éloigné des terrains pendant près d'un an. Alors qu'Al Hilal défiait Al Ain en Ligue des Champions asiatique, la star brésilienne de 32 ans a pu faire son grand retour lors de cette rencontre. Comme l'a expliqué Jorge Jesus, il a décidé de faire entrer Neymar dans la dernière demi-heure de jeu pour qu'il soit dans les meilleures dispositions possibles.

Lors de l'été 2023, Al Hilal a signé un chèque d'environ 90M€ pour finaliser le transfert de Neymar, qui était sous contrat avec le PSG. Toutefois, la star brésilienne de 32 ans a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche peu après son arrivée en Arabie Saoudite.

