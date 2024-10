Barcola - PSG : Le terrible constat de Riolo !

Axel Cornic

L’attaque du Paris Saint-Germain n’était pas à la fête ce mardi soir, pour la 3e journée de la Ligue des Champions. Les hommes de Luis Enrique ont beaucoup raté face au PSV Eindhoven, concédant un match nul (1-1) après avoir chuté face à Arsenal (2-0) et remporté son premier match d’un tout petit but, face à Girona (1-0).

Tout le monde s’attendait à une victoire facile, mais le PSG s’est encore pris les pieds dans le tapis après sa défaite face à Arsenal. La faute à une incroyable inefficacité devants les buts du PSV Eindhoven et il a fallu attendre le but d’Achraf Hakimi en deuxième période pour ne pas enchaîner un nouveau revers qui aurait pu être très problématique pour la suite.

« Bradley Barcola, ce n’est pas un buteur en Ligue des Champions »

Après la rencontre Daniel Riolo a évidemment pointé les errements offensifs du PSG, évoquant notamment le rôle d’un Bradley Barcola qui cartonne en Ligue 1… mais qui peine à confirmer au niveau au-dessus. « Bradley Barcola, ce n’est pas un buteur en Ligue des Champions, il n’a marqué qu’un but dans la compétition » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC Sport.

« Il n’est pas encore totalement là quand le niveau s’élève »

« Un choix d’entraîneur est fait: Ousmane Dembélé et Bradley Barcola sont censés être tes buteurs » a poursuivi Riolo, dans l’After Foot de ce mardi soir. « Tu as un joueur qui met un but en Ligue des Champions et montre qu’il n’est pas encore totalement là quand le niveau s’élève même si on espère qu’il va y arriver parce qu’il a beaucoup de qualités ».