Barcola - PSG : Vers un transfert de folie ?

Il fait partie des révélations de la saison. Meilleur buteur de Ligue 1, Bradley Barcola s’est imposé comme un joueur majeur au PSG depuis le départ de Kylian Mbappé. De quoi déjà faire flamber sa valeur marchande qui pourrait même atteindre des sommets s’il poursuit sa progression sur le même rythme.

Arrivé au PSG il y a un peu plus un peu plus d'un an pour environ 50M€, Bradley Barcola n'a cessé de monter en puissance. En effet, avec le départ de Kylian Mbappé, le joueur formé à l'OL a pris une nouvelle dimension que ce soit au sein de l'effectif de Luis Enrique ou même en équipe de France. Une situation qui a bien évidemment un impact sur sa valorisation comme l'explique un acteur du marché.

«Les montants peuvent s’envoler»

La question de sa valorisation est complexe parce que quand Paris l’a acheté il valait plus 35M€ que 50M€. Son prix, c’est au-dessus de 70M€. Mais aujourd’hui, sur un marché difficile, il faut se poser la question de qui – hors Arabie saoudite – est capable de recruter sur des montants très élevés comme ceux-là. Arsenal, Chelsea, City, MU, le Real Madrid, Liverpool, ils sont sans doute moins de dix clubs en Europe à pouvoir initier un mouvement. Si, au même moment, Barcola répond aux besoins de deux de ces clubs, les montants peuvent s’envoler », promet-il dans les colonnes de L’Equipe.

«Une offre de 60-70M€ pour lui, c’est absurde»

Également interrogé sur la valorisation de Bradley Barcola un agent français est sur la même longueur d’onde et pense qu’à terme les prix peuvent flamber : « Si un club arrive à la table des négociations avec une offre de 60-70M€ pour lui, c’est absurde. Encore plus depuis l’épisode Mbappé, si Paris s’ouvre à une vente un jour, il voudra en faire un symbole et envoyer un signal fort. Avec une logique : si vous voulez un jeune d’ici, il va falloir venir en force. »