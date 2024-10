Mercato : «Des saucisses», la punchline de Zidane sur son retour !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A travers Christophe Dugarry, Zinédine Zidane s'est prononcé sur son avenir. Annoncé dans les quatre coins du monde, le champion du monde 1998 a toujours refusé de répondre aux rumeurs. Sans contrat depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, le technicien souhaite être le maître de son destin.

Absent des terrains depuis mai 2021, et son départ du Real Madrid, Zinédine Zidane se fait désirer. Pourtant, les sollicitations ne manquent pas, mais le champion du monde 1998 n’obéit à aucune loi, quitte à se faire oublier.

Zidane s'est lâché en privé

L’un de ses proches, Christophe Dugarry, en a dit plus sur son état d’esprit. « Je lui ai demandé pourquoi il ne communique pas. Il m’a répondu : « Pourquoi veux-tu que ce soient les médias qui fassent mon agenda et mon calendrier ? Il suffit que n’importe quel média envoie une saucisse et je devrais contredire, infirmer, confirmer ». Il est tranquille chez lui et ne demande rien à personne » a-t-il confié.

« Je suis très heureux dans ma vie »

Zidane se montre discret, même quand le Brésil lui passe un coup de fil. « Je lui ai posé la question quand il y a eu la rumeur sur le Brésil parce que j’aurais trouvé cela extraordinaire. Pourquoi si tu ne veux pas y aller, tu ne le dis pas ? Il m’a répondu qu’il ne ferait pas « son calendrier en fonction des gens qui envoient des saucisses. Je suis très heureux dans ma vie » » a déclaré Dugarry.