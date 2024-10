«C’est signé», le PSG blinde la star de son projet !

Thomas Bourseau

Luis Enrique est le patron incontesté du projet sportif du PSG depuis sa nomination au poste d’entraîneur en juillet 2023. Les stars ont été poussées vers la sortie ou sont parties d’elles-mêmes et Enrique est la tête d’affiche du nouveau Paris Saint-Germain. Les dirigeants sont d’ailleurs parvenus à arracher son aval et sa signature pour son nouveau contrat.

« Tant qu’il n’y a pas de communication officielle, je n’ai rien à dire à ce sujet ». Vendredi, Luis Enrique ne vendait absolument pas la mèche concernant sa prolongation de contrat. Et ce, quelques heures après les diverses informations circulant dans les médias. Le journaliste Abdellah Boulma confiait jeudi dernier qu’un accord pour deux saisons supplémentaires avait été convenu entre les parties concernées.

Luis Enrique a apposé sa signature sur son nouveau contrat

Une tendance confirmée ce lundi soir par France Bleu Paris. Le contrat aurait même été « signé » à la fois par le PSG et le clan Luis Enrique. Arrivé à l’été 2023, le technicien espagnol était la figure de proue du nouveau projet sportif qu’il va donc pouvoir piloter pendant deux années de plus visiblement.

«Il aura le temps de mettre son projet en place»

De quoi faire plaisir à Rio Mavuba qui validait cette décision sur le plateau de Téléfoot dimanche matin. « Il aura le temps de mettre son projet en place et ensuite on attend que le PSG évolue et surtout qu’il nous fasse vivre des émotions. C’est ce qui manque et ce qu’attendent les supporters du PSG. C’est une bonne chose, à condition qu’on voit cette forme de progression ».