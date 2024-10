L’OM a déjà recruté le remplaçant de Wahi ?

Arnaud De Kanel

Retour réussi pour Elye Wahi ! Titularisé face à Montpellier, le club qui l'a vu exploser en Ligue 1, l'attaquant de l'OM a réalisé un très bon match, son meilleur depuis sa signature. Pour autant, Florent Gautreau persiste à dire que Neal Maupay va lui ravir sa place au cours de la saison.

Et si Elye Wahi venait enfin de lancer son aventure avec l'OM ? Dans un stade qu'il connait parfaitement, à savoir la Mosson, le natif de Courcouronnes dans l'Essonne a inscrit le but le plus rapide de la saison en Ligue 1. Au delà de ça, il s'est montré dans le jeu, adressant une passe décisive pour Mason Greenwood sur le quatrième but olympien.

OM : La fin du calvaire pour Wahi ? https://t.co/rhz5HWyKiC pic.twitter.com/121Hi0aOpD — le10sport (@le10sport) October 21, 2024

Intertitre 2

Sa prestation lui a valu une place de choix dans le onze du week-end du journal L'Equipe. Crédité d'un 7, Elye Wahi a largement été salué par la critique. Mais sur le plateau de l'After Foot, Florent Gautreau n'était toujours pas convaincu et il l'a fait savoir.

«Je pense vraiment que Maupay est un joueur qui colle plus»

Selon lui, Neal Maupay incarne beaucoup plus la philosophie du club et de Roberto De Zerbi. « Même si Wahi a fait un bon match ce soir et même si De Zerbi dans sa communication l’ait intronisé numéro un et qui commencera peut-être sur le PSG, je pense vraiment que Maupay est un joueur qui colle plus à la mentalité et à la stratégie de De Zerbi que Wahi. J’ai des doutes depuis le début sur Wahi et ils ne vont pas être levés parce qu’il a fait un bon match ce soir », a-t-il lâché sur les ondes de RMC. Si Elye Wahi venait à retomber dans ses travers, Roberto De Zerbi sait sur qui compter...