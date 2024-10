OM : La fin du calvaire pour Wahi ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il n'avait plus inscrit le moindre but depuis la première journée de Ligue 1 face à Brest (1-5), Elye Wahi a été auteur de l’ouverture du score dimanche sur la pelouse de Montpellier (0-5). Au-delà de son but, l’attaquant âgé de 21 ans a réalisé son meilleur match depuis son arrivée et a peut-être enfin lancé son aventure à l’OM.

L’OM a fait le plein de confiance. Après leur défaite à Strasbourg (1-0) et leur match nul lors de la réception d’Angers (1-1), les Olympiens ont renoué avec le succès dimanche soir, à l'occasion de leur déplacement sur la pelouse de Montpellier (0-5). Une victoire obtenue avec cinq buteurs différents, dont Elye Wahi, qui n’avait plus trouvé le chemin des filets depuis la première journée contre Brest (1-5).

De Zerbi : « Peu de n°9 sont aussi complets que lui »

L’attaquant âgé de 21 ans a inscrit le but le plus rapide de la saison, au bout de 48 secondes de jeu. De quoi donner un peu de confiance à un joueur très critiqué depuis son arrivée à l’OM l’été dernier, mais qui peut compter sur le soutien de son entraîneur : « Il a bien travaillé cette semaine. Et la semaine est presque toujours le reflet des performances du dimanche. C'est un joueur avec un talent énorme. Il a un potentiel que peu de n°9 ont. Peu de n°9 sont aussi complets que lui. C'est un joueur qui a besoin de confiance et j'espère que cette prestation, et pas que son but, va l'aider à gagner en confiance. On doit l'aider. C'est un joueur qui a du potentiel pour le club. Et à seulement 21 ans, il a du potentiel pour toute la France, pas que pour l'Olympique de Marseille », a déclaré Roberto De Zerbi à propos d’Elye Wahi.

« Ce soir il fait probablement son meilleur match »

« Est-ce que Wahi marque des points au point où on oublie toutes les carences affichées depuis le début de la saison ? », s’est interrogé Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC. Avec son match à Montpellier, Elye Wahi a peut-être enfin lancé son aventure à l’OM : « Je n’en sais rien. Ce soir il fait probablement son meilleur match, mais est-ce qu’il sera révélateur, probablement. En tout cas ça lui fera du bien à titre perso. Dans le jeu sans ballon, je le trouve très présent. Il aide les offensifs de l’OM. C’est difficile de critiquer les joueurs de l’OM ce soir. »