OM : Du jamais vu depuis Bielsa !

Dimanche soir, l’OM était en déplacement sur la pelouse de Montpellier, en clôture de la huitième journée de Ligue 1. Une rencontre largement remportée par les Marseillais (0-5), leur quatrième victoire en cinq matchs à l’extérieur et qui permet à Roberto De Zerbi de réaliser ce qui n’avait plus été fait depuis Marcelo Bielsa à Marseille.

« Marcelo Bielsa disait qu’on apprend dans la défaite. On va tirer une leçon importante de ce soir, cette journée sera déterminante pour notre parcours. » Après la défaite de l’OM face à Strasbourg fin septembre (1-0), Roberto De Zerbi avait cité Marcelo Bielsa. Le technicien italien est un grand admirateur de son prédécesseur sur le banc de Marseille, qu’il a entraîné lors de la saison 2013-2014. Depuis, les Olympiens ont été tenus en échec par Angers (1-1) et ont renoué avec le succès ce dimanche sur la pelouse de Montpellier (0-5).

De Zerbi sur les traces de Bielsa

Le succès à la Mosson est le quatrième de l’OM à l’extérieur cette saison, après ceux à Brest (1-5), Toulouse (1-3) et Lyon (2-3). Le dernier entraîneur marseillais à avoir remporté quatre de ses cinq premiers matchs hors de ses bases était justement Marcelo Bielsa, mais ce n’est pas la seule statistique qu’a égalée Roberto De Zerbi. Avec sa large victoire à Montpellier, Marseille a inscrit 19 buts lors des huit premiers matchs de la saison, une première depuis le passage du technicien argentin. Enfin, Marcelo Bielsa était le dernier entraîneur de l’OM à s’être imposé par cinq buts d'écart à l’extérieur, le 6 mars 2015 contre Toulouse (1-6).

« Maintenant on va se préparer à rencontrer le champion en titre »

Une victoire qui permet à l’OM de se projeter plus sereinement sur la réception du PSG dimanche prochain au Stade Vélodrome. Les Olympiens restent à trois points du club de la capitale, premier à égalité avec l’AS Monaco, et qu'ils comptent bien battre : « Maintenant on va se préparer à rencontrer le champion en titre, en les respectant, en sachant qui on est, d'où on vient et tout ce qu'on doit améliorer pour arriver à leur niveau. On va se préparer pour gagner le match, comme tous les autres », a déclaré Roberto De Zerbi après le succès de l’OM à Montpellier.