OM : Greenwood envoie déjà un message au PSG

Arnaud De Kanel

L'OM s'est remis en ordre de marche. Après deux contre-performances face à Angers puis contre Strasbourg, les hommes de Roberto De Zerbi ont étrillé Montpellier, notamment grâce à un grand Mason Greenwood. L'attaquant anglais espère faire aussi bien face au PSG le week-end prochain.

A une semaine d'affronter le PSG pour un choc au sommet qui promet énormément, l'OM a fait le plein de confiance en battant Montpellier 5 buts à zéro à La Mosson. Mason Greenwood a retrouvé le chemin des filets et est donc revenu à une unité de Bradley Barcola au classement des meilleurs buteurs de Ligue 1.

«C'est une super performance d'équipe»

L'attaquant anglais était très en jambes. Comme en début de saison face à Toulouse ou encore Brest, Mason Greenwood donnait l'impression de ne pas pratiquer le même sport que ses adversaires. Impressionnant de facilité dans le dernier geste, l'ancien de Manchester United sera l'homme à suivre face au PSG. D'ailleurs, il ne pense qu'à ce match.

«J'espère que la semaine prochaine contre Paris on fera aussi bien»

« Je suis très content avec ce but (le quatrième de l'OM). C'est une super performance d'équipe. Même si on avait beaucoup de joueurs en sélection (cette semaine), on s'est bien préparé. J'espère que la semaine prochaine contre Paris on fera aussi bien », a déclaré Mason Greenwood au micro de DAZN. Le PSG est prévenu.