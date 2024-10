Greenwood - OM : Le coup de fil surprise à un ancien du PSG

Thomas Bourseau

À l’OM, Mason Greenwood continue sur sa lancée de la saison passée à Getafe après une période plus que tumultueuse à Manchester United en raison de ses actes violents et de viol envers Harriet Robson. Écarté en sélection anglaise, Greenwood verrait en Thomas Tuchel son ultime chance de représenter les Three Lions.

Mason Greenwood (23 ans) s’est relancé depuis son départ de Manchester United à l’été 2023 avec un prêt d’une saison à Getafe. Les performances de l’international anglais ont convaincu le président de l’OM Pablo Longoria de boucler son transfert à 31,6M€ à la dernière intersaison. Une opération polémique en raison de ses actions de violence et de viol envers sa compagne avec qui il attendrait son second enfant d’après The Sun.

«Il veut se renseigner auprès de la FA et de Tuchel»

Disposant d’une image plus que ternie en Angleterre par cette affaire conjugale, Mason Greenwood savait pertinemment qu’il n’allait pas être sélectionné par Gareth Southgate, lui faisant prendre en considération la sélection jamaïcaine. La nomination de Thomas Tuchel, ancien coach du PSG, à la tête des Three Lions change la donne d’après une source qui s’est livrée au Sun. « Mason sait que ses chances de rejouer pour l'Angleterre sont très faibles. Mais il veut se renseigner auprès de la FA et de Tuchel, maintenant qu'il a été nommé, pour voir ce qu'ils en pensent ».

«Si l'Angleterre ne veut pas de lui, il ira en Jamaïque»

« Il est déterminé à jouer au plus haut niveau et cela passe par la Coupe du monde. Si l'Angleterre ne veut pas de lui, il ira en Jamaïque et essaiera d'aller à la Coupe du monde 2026 de cette façon ». a conclu la source en question au tabloïd anglais. La star de l’OM a donc tout prévu pour son avenir international.