Rabiot - Greenwood : Le mercato de l’OM est «incroyable», la grande annonce !

Après deux passages à l’OM entre 2013 et 2021, Florian Thauvin a traversé plusieurs époques et ambitions sportives au sein du club phocéen. Témoignant de la nouvelle direction prise par le projet de l’Olympique de Marseille cet été, le champion du monde tricolore n’a pas mâché ses mots : le recrutement effectué par les dirigeants est tout bonnement remarquable à ses yeux.

Le PSG et l’OM se sont imités à une année d’intervalle. En 2023, Luis Enrique héritait de l’effectif parisien et était la pierre angulaire du nouveau projet sportif qui a été totalement remodelé à son image avec les départs de Lionel Messi et de Neymar notamment ainsi que douze arrivées effectuées pendant l’intersaison en question. Et cet été 2024, ce fut le tour de l’Olympique de Marseille de changer projet sportif en nommant à sa tête Roberto De Zerbi.

«Un grand bravo à Medhi Benatia et à Pablo Longoria parce qu’ils ont fait un travail de recrutement incroyable»

Arrivé à l’OM en novembre 2023 en tant que conseiller sportif de Pablo Longoria, Medhi Benatia a travaillé main dans la main avec le président de l’Olympique de Marseille pendant le mercato afin de bâtir un effectif qui sied à Roberto De Zerbi. Comme le PSG une année auparavant, douze recrues ont déposé leurs valises dans la cité phocéenne. La dernière en date étant Adrien Rabiot qui a bouclé un mercato par le biais duquel l’OM est parvenu à mettre la main sur un ex-espoir du football anglais : Mason Greenwood. De quoi impressionner Florian Thauvin. « Ce que je pense de l’OM de cette saison ? Un grand bravo à Medhi Benatia et à Pablo Longoria parce qu’ils ont fait un travail de recrutement incroyable. Quand j’y étais, tu ne pouvais pas avoir un joueur de la qualité de (Mason) Greenwood ou d’(Adrien) Rabiot. Greenwood, je parle sportivement, je ne veux pas parler de l’extra sportif, chacun pense ce qu’il veut. Mais quand tu ramènes sur le plan sportif Adrien Rabiot et Greenwood dans ton équipe, c’est un travail incroyable ». a confié l’ancien joueur de l’OM au cours d'un live avec le streamer Zack Nani.

«Hojbjerg ? Il a de la personnalité. Tu vois qu’il a un impact direct sur l’équipe»

Pendant le dernier épisode de l’émission Zack en Roue Libre, Florian Thauvin qui se trouve dans l’ultime saison de son contrat à l’Udinese continue de suivre les prestations de l’OM et n’a certainement pas manqué de relever l’importance immédiate de Pierre-Emile Hojbjerg dans l’entrejeu du groupe entraîné par Roberto De Zerbi. « Même Hojbjerg. Et tu le vois aujourd’hui, Hojbjerg dans la personnalité, tu le vois comment il parle aux mecs sur le terrain. Il a de la personnalité. Tu vois qu’il a un impact direct sur l’équipe. Ils ont un effectif et vont faire de grandes choses, je suis super content pour eux ».