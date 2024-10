Mercato - PSG : Il confirme une folie à 250M€ !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ce jeudi, Joan Laporta a annoncé avoir refusé une offre de 250M€ pour Lamine Yamal. S’il ne l’a pas cité, tout porte à croire que cette proposition provenait du PSG, alors à la recherche du successeur de Kylian Mbappé. Le journaliste Fabrizio Romano a confirmé que c’est bien le club de la capitale qui en était à l’origine.

« Ils sont venus me voir pour acheter Lamine pour 250 millions d'euros. » Dans un entretien accordé à Barça One, Joan Laporta a annoncé avoir refusé une offre de 250M€ pour Lamine Yamal. « J'ai dit non il y a six mois. C'est le joueur le plus en vogue au monde », a expliqué le président du FC Barcelone.

Le PSG a tenté sa chance pour Lamine Yamal

Une offre qui provenait du PSG. À la recherche du remplaçant de Kylian Mbappé, parti au Real Madrid, le club de la capitale voulait faire de Lamine Yamal son successeur. Ce que confirme le journaliste Fabrizio Romano, qui précise que cette proposition a été faite avant l’ouverture du mercato estival.

Lamine Yamal va prolonger avec le Barça

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Lamine Yamal devrait s’inscrire dans la durée avec le FC Barcelone. Selon Mundo Deportivo, une prolongation avec le Barça est déjà actée pour l’ailier âgé de 17 ans. Ce dernier devrait étendre son bail jusqu’en 2030 une fois qu’il aura fêté ses 18 ans, le 13 juillet prochain.