Lamine Yamal : Le PSG a sa réponse pour un transfert XXL !

Au cours des derniers mois, il avait été question d'une possible folie du PSG pour Lamine Yamal. Cet été, le crack du FC Barcelone est finalement resté en Catalogne. Une menace parisienne qui pourrait d'ailleurs prochainement disparaitre en raison d'un pacte passé entre Yamal et le club blaugrana. Explications.

Nouveau phénomène du football mondial, Lamine Yamal fait aujourd'hui le bonheur du FC Barcelone. Un talent qui n'a pas manqué de taper dans l'oeil du PSG, qui aurait pensé à l'Espagnol durant l'été pour remplacer Kylian Mbappé. En effet, le club de la capitale aurait pensé à faire une folie pour Yamal. Il était notamment question d'une possible offre à plus de 200M€ de la part du club de la capitale. Le crack de 17 ans est finalement toujours au Barça et il pourrait y rester encore longtemps.

Prolongation en vue à Barcelone

Officiellement, Lamine Yamal est aujourd'hui sous contrat jusqu'en 2026 avec le FC Barcelone. Une opportunité à exploiter pour le PSG ? Pas sûr. Alors que la clause libératoire de l'Espagnol est fixée à 1 milliard d'euros, Mundo Deportivo explique qu'un pacte a été passé entre le Barça et Jorge Mendes, agent de Yamal, pour le faire prolonger jusqu'en 2030 une fois qu'il aura fêté ses 18 ans.

Yamal heureux à Barcelone

Un nouveau contrat et un nouveau salaire attendent donc Lamine Yamal. De quoi rassurer le FC Barcelone. Le PSG pourrait donc d'ores et déjà faire une croix sur le phénomène espagnol, qui n'était semble-t-il pas vraiment enclin à quitter la Catalogne. Comme précisé par MD, Yamal serait plus épanoui que jamais à Barcelone, où il voudrait s'inscrire sur le long terme.