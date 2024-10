Transferts - PSG : Il était «ravi» de partir !

Amadou Diawara

Arrivé au PSG lors de l'été 2011, Javier Pastore a joué sept saisons au total à Paris. En effet, l'international argentin a rejoint la Roma le 1er juillet 2018. Interrogé sur son départ du PSG, Javier Pastore a avoué qu'il avait été ravi de faire son retour en Italie chez les Giallorossi.

Le 30 juin 2011, le PSG est entré dans une toute nouvelle ère. Racheté par QSI, le club de la capitale s'est mis à rêvé plus grand avec l'arrivée de Nasser Al-Khelaïfi à la présidence. D'ailleurs, l'écurie rouge et bleu a immédiatement frappé un grand coup sur le mercato. En effet, les hautes sphères du PSG ont déboursé environ 42M€ pour arracher Javier Pastore à Palerme. Et après sept saisons de bons et loyaux services, malgré des blessures à répétition, le milieu offensif de 35 ans a signé à l'AS Rome lors de l'été 2018.

PSG : Le Qatar à l’origine de la révolution au Paris FC ? https://t.co/AfzmPttftS pic.twitter.com/gTF2eTfiIC — le10sport (@le10sport) October 17, 2024

«La Roma est l'une des plus grandes équipes d'Italie»

Lors d'un entretien accordé à Flash Score, Javier Pastore est revenu sur son départ du PSG, avouant qu'il était ravi de faire son retour en Italie à l'époque. « Le retour en Italie en 2018, dans une Roma orpheline de Totti depuis un an ? Dès que j'ai entendu parler de la possibilité de revenir en Italie, j'ai été ravi. La Roma est l'une des plus grandes équipes d'Italie, et il y avait tellement d'envie de bien faire », a confié l'international argentin, avant d'en rajouter une couche.

«Il y avait tellement d'envie de bien faire»

« Peut-être trop ? Comme si les attentes étaient trop élevées ? Personnellement, la première année, je n'ai pas trouvé l'équilibre avec l'entraîneur de l'époque (Eusebio Di Francesco, ndlr), qui me faisait jouer davantage au milieu du terrain en tant que joueur intérieur et m'obligeait à trop défendre. Puis Paulo Fonseca est arrivé et tout a changé pour le mieux d'un point de vue tactique, même si j'ai été arrêté par une blessure à la hanche qui m'a empêché de jouer pendant un an et demi. Tout cela dans une équipe qui avait placé tant d'espoirs en moi, ce qui est dommage », a conclu Javier Pastore.