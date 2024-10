«J’aurais signé tout de suite», il affiche un énorme regret avec le PSG !

Amadou Diawara

Formé au PSG, Alec Georgen a fait ses valises en janvier 2018. En effet, le latéral droit de 26 ans a été prêté à l'AZ Alkmaar pendant cinq mois, avant d'être transféré définitivement à l'US Avranches un an et demi plus tard. Interrogé sur son départ du PSG, Alec Georgen a avoué qu'il l'avait très mal vécu.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec Dunkerque, Alec Georgen est passé par le PSG, l'AZ Alkmaar, l'AJ Auxerre, Concarneau et l'US Avranches. Formé à Paris, le latéral droit de 26 ans a été prêté aux Pays-Bas lors de la deuxième partie de saison 2017-2018. Et le 2 septembre 2019, Alec Georgen a rejoint l'US Avranches librement et gratuitement, avant de signer à l'AJ Auxerre un an plus tard. Ayant migré à Concarneau à l'intersaison 2022, le titi du PSG est à Dunkerque depuis l'été dernier. Mais s'il avait eu le choix, Alec Georgen défendrait toujours les couleurs du PSG aujourd'hui.

«Si j’avais eu l’opportunité de rester comme Warren Zaïre-Emery»

Lors d'un entretien accordé au Parisien, Alec Georgen a affiché ses regrets d'avoir quitté le PSG, son club formateur. « Votre départ du PSG en 2018 vous a touché ? Ça serait mentir que de répondre non. Si j’avais eu l’opportunité de rester comme Warren Zaïre-Emery ou Presnel Kimpembe et de m’imposer, c’est sûr que j’aurais signé tout de suite », a confié l'arrière droit de 26 ans, avant d'en rajouter une couche.

«Ce départ n’a pas été facile»

« Quand tu es jeune au PSG, tu t’imagines réussir dans ce club, même si ça peut paraître utopique. Ce départ n’a pas été facile : j’ai été blessé pendant longtemps, mais je voyais des joueurs me passer devant, donc j’ai eu le temps de m’y préparer », a conclu Alec Georgen.