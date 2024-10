Annoncé à l'OM, Pogba donne son prochain challenge !

Alexis Brunet

Paul Pogba va bientôt retrouver les terrains. Alors qu’il était initialement suspendu pour quatre ans, le milieu de terrain a vu sa suspension réduite et il devrait pouvoir rejouer officiellement en mars prochain. Cela pourrait se faire du côté de l’OM, qui serait, selon certaines sources, en embuscade sur ce dossier. Mais en plus de jouer de nouveau au football, l’ancien Mancunien aurait un autre gros challenge en tête.

Cela commence à faire un moment que l’on n’a pas vu Paul Pogba évoluer en match officiel. La dernière fois que La Pioche était sur un terrain, c’était à l’occasion d’un match avec la Juventus de Turin, face à Empoli, en septembre 2023. Depuis, le milieu de terrain a été régulièrement blessé, mais il a également, malheureusement, été suspendu à cause d’une affaire de dopage.

Pogba : L’OM lâche une première réponse pour le transfert du moment ! https://t.co/XfATeLSEE2 pic.twitter.com/QQ5DQc3Vd0 — le10sport (@le10sport) October 17, 2024

Pogba pourrait rejouer dès mars prochain

Initialement, Paul Pogba avait été condamné à une suspension de quatre ans. Cela aurait pu mettre un terme à sa carrière, mais le Français ne devrait pas s’arrêter de jouer finalement. Dernièrement, le TAS a même revu à la baisse sa sanction et il pourrait donc retrouver les terrains dès mars prochain. Une bonne nouvelle qui ne devrait pas profiter à la Juventus de Turin, qui serait actuellement en négociation avec le champion du monde pour mettre un terme à son contrat.

Pogba pense à la prochaine Coupe du monde

S’il quitte donc la Juventus de Turin, Paul Pogba pourrait rebondir du côté de l’OM. Le club phocéen serait intéressé par le Français, qui sera alors libre de tout contrat et qui représentera une bonne affaire pour les dirigeants marseillais, à l’image de ce qui a été réalisé dernièrement avec Adrien Rabiot. En tout cas, l’ancien joueur de Manchester United semble plus motivé que jamais à l’idée de reprendre le football. Il aurait d’ailleurs un grand objectif en tête, comme il l’a confié à L’Équipe, disputer la prochaine Coupe du monde. « Jouer une Coupe du monde, c'est un rêve. Je l'ai fait, je l'ai gagnée. Mais ça se mérite. Il y a du boulot. (En mars), cela fera un an et demi que je n'ai pas joué de match officiel (depuis le 3 septembre avec la Juve à Empoli 2-0). Il va falloir que je bosse et que je regagne ma place. Revenir en équipe de France est un objectif, bien sûr, mais il faut être réaliste. Aujourd'hui, je ne joue pas. Il faut que je mérite ma place. »