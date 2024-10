Dopage : Paul Pogba vide son sac !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Paul Pogba peut avoir le sourire. Le milieu de terrain a vu le TAS réduire à 18 mois sa suspension pour dopage. Son retour sur les terrains est espéré pour mars prochain. Agé de 31 ans, le milieu de terrain a profité de la promotion du film "Quatre Zéros" pour revenir sur cette période compliquée, qui lui a, néanmoins, permis de gagner en maturité.

Pogback est bientôt de retour. Suspendu initialement pour une durée de quatre ans suite à un contrôle positif à la testostérone, Paul Pogba a vu le TAS la réduire à 18 mois. Le joueur va donc reprendre le fil de sa carrière après plus d’un an d’absence.

« C’est une très bonne nouvelle»

En marge de la sortie du film “Quatre zéros”, Pogba a partagé sa joie, mais surtout son soulagement. «Bien sûr que c’est une très bonne nouvelle, je suis content, ma famille est contente… Tout ce que je veux, c’est retrouver les terrains. Je ne me cachais pas de ce qui a été dit ou ce qui a été fait par rapport au dopage. Je ne suis pas mort, je n’ai tué personne… J’étais en famille, en voyage, je me suis fait plaisir » a-t-il confié.

Pogba est en grande forme

Malgré sa suspension, Pogba a continué de s’entraîner avec l’espoir de retrouver l’odeur des vestiaires. « Mais tout ce temps-là, je continuais à m’entraîner, parce que dans ma tête, j’y pensais toujours. En l’espace d’un an et demi, j’ai grandi, j’ai peut-être pris dix ans » a-t-il confié à So Foot.