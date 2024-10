Mercato : Les trois transferts envisagés par le Real Madrid

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En raison de la grave blessure de Dani Carvajal et du retour repoussé de David Alaba, le Real Madrid a décidé d’être actif lors du prochain mercato hivernal et de s’attacher les services d’un défenseur central. En ce sens, trois pistes sont explorées par la direction madrilène : Aymeric Laporte, Vitor Reis et Castello Lukeba.

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en décembre 2023, David Alaba (32 ans) n’a toujours pas fait son retour avec le Real Madrid. Depuis, la Casa Blanca a également perdu Dani Carvajal (32 ans), lui aussi gravement touché au genou et dont l’absence pourrait être d’une année complète.

Le Real Madrid veut recruter un défenseur central en janvier

D’après les informations de The Athletic, pour la première fois depuis janvier 2019, le Real Madrid a décidé de profiter du mercato hivernal pour se renforcer. En ce sens, c’est un défenseur central qui est recherché par la direction madrilène, qui explore trois pistes.

Les trois pistes explorées par le Real Madrid

Selon The Athletic, le Real Madrid pense à Aymeric Laporte (30 ans), l’ancien joueur de Manchester City, qu’il a quitté pour Al-Nassr lors de l’été 2023. La Casa Blanca s’intéresse également à Vitor Reis (18 ans, Palmeiras), aussi pisté par Arsenal, et à l’international français Castello Lukeba (21 ans, RB Leipzig).