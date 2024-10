«Absurde», coup de gueule sur cette star du Real Madrid !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en décembre 2023, David Alaba n’a toujours pas fait son retour avec le Real Madrid. Des rumeurs évoquaient récemment de nouvelles douleurs au genou pour l’international autrichien et une possible fin de carrière prématurée, des informations démenties par le journaliste Fabrizio Romano.

Après Thibaut Courtois et Eder Militao en août, David Alaba avait lui aussi été gravement blessé au genou en décembre 2023. Si ses deux coéquipiers au Real Madrid ont depuis fait leur retour, celui du défenseur âgé de 32 ans, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, se fait toujours attendre.

Des informations « totalement absurdes » à propos d’Alaba

La presse espagnole évoquait même dernièrement de nouvelles douleurs au genou pour David Alaba et que ce dernier pourrait mettre fin prématurément à sa carrière. Ce qu’a démenti le journaliste Fabrizio Romano sur le réseaux social X, qualifiant ces informations de « totalement absurdes ».

Un retour en 2025 ?

D’après les informations de Fabrizio Romano, la convalescence de David Alaba se passe comme prévu et les médecins et préparateurs physiques du Real Madrid sont satisfaits de son processus de guérison. Selon AS, le retour de l’international autrichien (105 sélections) ne devrait en revanche pas intervenir avant 2025.