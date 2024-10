Mbappé accusé de viol : «FAKE NEWS», erreur fatale pour la justice suédoise ?

Axel Cornic

Au lendemain des révélations de la presse suédoise, Kylian Mbappé fait énormément parler de lui. La star française est liée à une enquête pour viol et agression sexuelle visant des faits survenus à Stockholm dans la nuit du 10 au 11 octobre dernier, période ou il se trouvait justement en ville puisqu’il n’a pas été convoqué en équipe de France et a été mis au repos par le Real Madrid.

C’est une affaire qui va faire énormément parler. Star mondiale et surtout visage du football français, Kylian Mbappé serait lié à une affaire de viol et agression sexuelle selon la presse suédoise. L’enquête visait initialement des faits survenus dans l’hôtel où il séjournait, mais finalement Expressen comme Aftonbladet assurent que le joueur du Real Madrid serait directement concerné.

«Le dossier de l’avortement», Mbappé au cœur d’un autre scandale ? https://t.co/wpCOyUW4AP pic.twitter.com/HS9LCPbxjh — le10sport (@le10sport) October 15, 2024

La justice suédoise confirme

Ces dernières heures, la justice suédoise a confirmé l’existence d’une enquête pour viol et agression sexuelle, sans toutefois jamais citer Mbappé. « Après les reportages des médias faisant état d'un viol présumé à Stockholm, le procureur peut confirmer qu'une plainte pour viol a été reçue par la police » peut-on notamment lire dans ce communiqué. « Selon le rapport, l'incident a eu lieu le 10 octobre 2024 dans un hôtel du centre de Stockholm (…) Lorsque de plus amples informations seront disponibles, un nouveau communiqué de presse sera envoyé ».

« À en juger par ce commentaire, il est clair qu'il n'admet pas le crime »

Dans les colonnes d’Expressen, un ancien procureur général suédois a apporté sa lumière sur l’affaire et a notamment évoqué la seule prise de parole de Kylian Mbappé depuis le début de l’affaire, via son compte X. « Il est raisonnablement suspecté, c'est-à-dire le degré de suspicion le plus faible, et c'est là que réside l'évaluation de la force des soupçons par le procureur » a déclaré Sven-Erik Alhem. « Cela rend ses fonctions très importantes. Notamment parce qu'il a laissé un commentaire via les réseaux sociaux. À en juger par ce commentaire, il est clair qu'il n'admet pas le crime ». Pour rappel, la star du Real Madrid a publié un message sur le réseau social, dénonçant notamment une « FAKE NEWS ».