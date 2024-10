Mbappé accusé de viol : «Pauvre type...», coup de gueule de Pierre Ménès !

Axel Cornic

Absent de l’équipe de France, Kylian Mbappé se retrouve au cœur d’une énorme polémique, avec la presse suédoise qui le lie à une enquête pour viol et agression sexuelle. Une information qui fait énormément réagir depuis quelques heures, avec le Paris Saint-Germain qui a d’ailleurs été indirectement pointé du doigt par le joueur, dont le club actuel le Real Madrid a décidé d’organiser une réunion de crise.

On ne parle plus que de ça. Mis au repos par le Real Madrid et non convoqué par Didier Deschamps pour les matchs de l’équipe de France, Kylian Mbappé s’est accordé quelques vacances. Il a notamment fait une escapade nocturne remarquée à Stockholm qui a beaucoup fait réagir, mais qui a pris une toute autre ampleur depuis la sortie des dernières informations de la presse suédoise.

C’est le feu autour de Kylian Mbappé

A en croire Expressen, Mbappé serait concerné par une enquête pour viol et agression sexuelle, sans que son rôle véritable ne soit précisé. Une véritable bombe qui n’a pas manqué de soulever la polémique, avec le principal intéressé qui a toutefois démenti via ses réseaux sociaux, annonçant notamment une « FAKE NEWS ». Le Real Madrid n’a pas encore réagit publiquement, alors que le PSG a rapidement annoncé n’avoir aucun lien avec cette affaire.

« T’as raison comparer un transfert et une accusation de viol c’est pareil »

Via son compte Twitter, Pierre Ménès s’est interrogé au sujet du timing de cette affaire sur Kylian Mbappé, écrivant notamment : « à quel moment on va pouvoir parler d’acharnement ! ». Répondant d’ailleurs à l’un de ses followers qui faisait le lien avec une ancienne affaire concernant Marcelo Bielsa, il a lâché : « T’as raison comparer un transfert et une accusation de viol c’est pareil … pauvre type ».