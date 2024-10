Mbappé accusé de viol : son entourage sort du silence !

Amadou Diawara

Selon la presse suédoise, Kylian Mbappé est visé par une enquête pour viol et agression sexuelle. Les faits se seraient déroulés dans un hôtel de Stockholm la semaine dernière. Interrogé sur ce scandale, l'entourage de Kylian Mbappé a affirmé qu'il n'avait pas connaissance d'une plainte déposée à l'encontre du joueur.

De retour de blessure depuis le 2 octobre, Kylian Mbappé n'a pas été convoqué pour le rassemblement du mois d'octobre de l'équipe de France. En effet, Didier Deschamps a accepté de ménager son capitaine et numéro 10 pour qu'il puisse parfaire sa remise en forme. Et Kylian Mbappé en a profité pour faire une escapade en Suède.

Mbappé visé par une plainte pour viol et agression sexuelle

Ce jeudi, l'équipe de France s'est imposée face à Israël à Budapest (1-4). Pendant ce temps, Kylian Mbappé profitait de ses jours de repos accordés par le Real Madrid. En effet, la star de 25 ans a été aperçue dans une discothèque de Stockholm en Suède.

L'entourage de Mbappé sort du silence

Selon les informations d'Aftonbladet, une enquête pour viol a été ouverte, et ce, pour des faits ayant eu lieu dans l'hôtel où Kylian Mbappé résidait à Stockholm. D'après les indiscrétions d'Expressen, le numéro 9 du Real Madrid serait directement impliqué dans cette affaire. En effet, Kylian Mbappé serait visé par une enquête de la police suédoise pour viol et agression sexuelle. D'après le média, l'ancienne gloire du PSG serait « raisonnablement suspect ». Ce qui correspond au degré de suspicion le plus faible prévu par la législation suédoise. Interrogé, l'entourage de la star de 25 ans est sorti du silence. A la question de savoir s'il avait connaissance de l'existence d'une plainte déposée à l'encontre de Kylian Mbappé, son clan a répondu « non » à l'AFP.