Le Real Madrid donne des nouvelles de Mbappé !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a effectué son retour à Madrid ce lundi après avoir disposé de quelques jours de repos où il s’est payé du bon temps en Suède notamment pour recharger ses batteries. Son travail de remise en forme a repris ces dernières heures et son club a fait un point médical.

L’équipe de France dispute ce lundi soir son second et dernier match de cette trêve internationale sans son capitaine. En effet, Kylian Mbappé n’a pas été retenu par Didier Deschamps en raison d’une gêne à la cuisse de stade 2. C’est du moins le rapport médical envoyé par le Real Madrid à la FFF comme L’Équipe l'a récemment confié.

L’escapade nocturne de Kylian Mbappé fait jaser

Kylian Mbappé a été aperçu en Suède en fin de semaine dernière sur des jours de congés offerts par le Real Madrid comme L’Équipe et Le Parisien l'affirmaient ces derniers jours. Et ce, alors que la virée nocturne à Stockholm a fait parler dans les médias français dont le consultant Jérôme Rothen. Sur les ondes de RMC vendredi dernier, l’ex-joueur du PSG et de l’équipe de France réclamait le retrait du brassard de capitaine de Mbappé qui était de sortie lorsque les Bleus prenaient le meilleur sur Israël jeudi dernier (4-1).

«L'attaquant travaille individuellement pour se remettre complètement de la gêne»

Diminué physiquement pendant cette trêve dont il s’est notamment servi pour suivre un programme de remise en forme avec le préparateur physique Antonio Pintus, Kylian Mbappé poursuit son travail sur et en dehors du terrain d’après le communiqué du Real Madrid. « Kylian Mbappé poursuit son programme de remise en forme spécifique. L'attaquant travaille individuellement pour se remettre complètement de la gêne au biceps fémoral de la jambe gauche. Cet après-midi, il a travaillé seul en salle et sur le terrain du Ciudad Real Madrid, sous les instructions d'Antonio Pintus, responsable de la préparation physique du club ».