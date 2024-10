PSG : Mbappé réalise la grande prédiction de Luis Enrique !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a passé sa septième et ultime saison au PSG sous les ordres de Luis Enrique qui, grâce à des images du documentaire de Movistar+, a souvent donné des consignes tactiques et défensives à Mbappé. Comme ce fut le cas dans le cadre du quart de finale retour de Ligue des champions face au FC Barcelone où Enrique avait fait une prédiction que la nouvelle star du Real Madrid réalisa à la perfection.

Luis Enrique était décidément inspiré au moment d’affronter son FC Barcelone adoré la saison dernière pendant la double confrontation en quarts de finale de la Ligue des champions. Le coach du PSG avait relevé au visionnage du match aller perdu par les Parisiens (3-2) et du reste de la saison que Ronald Araujo pouvait s’avérer être un poids pour la défense barcelonaise dans la relance.

Luis Enrique avait décelé la faille Ronald Araujo dans la relance

C’est pourquoi, comme les caméras de Movistar+ l’ont filmé tout le long de l’exercice précédent, Luis Enrique avait prévenu son vestiaire sur le cas Ronald Araujo. « C'est un top joueur, mais c'est celui qui a le plus de problèmes avec le ballon ». Et alors que l’ex-coach du FC Barcelone avait demandé à ses joueurs de le presser au moment des relances, Ronald Araujo a fini par être expulsé lors du match retour remporté 4 buts à 1 par le PSG avec la cerise sur le gâteau que Luis Enrique avait d’ailleurs prédit une nouvelle fois lors des causeries précédent la rencontre à Montjuic.

Le coach du PSG avait prédit que Mbappé serait déterminant en défense !

« Pour terminer, et ça c'est un message pour Kyky (il pointe du doigt Mbappé qui est assis au premier rang). Ça pourrait être son dernier match en Ligue des champions, et ça pourrait être notre dernier match de la saison en Ligue des champions. La vie est ainsi. Ce n'est rien. C'est le football, c'est la vie. Des fois on ne gagne pas toujours dans la vie. On perd et on gagne. Mais aujourd'hui Kyky va nous mener dans ce qu'est une défense ». a confié Luis Enrique à son vestiaire par le biais du documentaire Movistar+ : Vous n’en savez foutre rien et dans des propos rapportés par RMC Sport. Et alors que Luis Enrique avait déjà recadré Kylian Mbappé pour un repli défensif « catastrophique » à ses yeux, l’ex-numéro 7 du PSG a su rectifier le tir en récupérant le ballon en défense puis en inscrivant un but sur la contre-attaque : le but du 4-1.