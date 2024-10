Messi de retour en France après le PSG, l’incroyable révélation !

Arnaud De Kanel

Présent en live sur sa chaine Twitch dimanche soir pour débriefer le match Espagne-France, Amine a révélé avoir été tout proche d'organiser une rencontre face à l'Argentine l'année dernière. Et la présence de Lionel Messi, qui avait quitté le PSG quelques mois plus tôt, à cet événement qui se serait déroulé en France était pratiquement assurée selon le streamer.

Le match retour entre la France et l'Espagne s'est déroulé samedi à Madrid. L'attente aura été longue, pratiquement deux ans, et les streamers français auraient pu affronter une autre équipe, et pas des moindres. En effet, Amine a révélé avoir été tout proche d'organiser une rencontre de gala face à l'Argentine de Sergio Aguero et... Lionel Messi.

«On devait faire France-Argentine»

Amine a révélé avoir été en discussions avec Sergio Aguero pour organiser une double confrontation. La rencontre aller devait se disputer en France, huit mois après la finale de la Coupe du monde 2022, en présence de Leo Messi qui venait tout juste de quitter le PSG.

«Il devait y avoir Messi»

« On devait faire France-Argentine, j’avais trois stades en suspens en France. C’était Agüero le capitaine de l’équipe parce qu’il est devenu un streamer. On devait faire un match retour un mois et demi après dans le stade où Agüero a commencé à jouer avec son premier club (le CA Independiente). Et il devait y avoir Messi », a révélé Amine sur Twitch.