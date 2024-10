PSG - Dembélé : Luis Enrique reçoit un précieux conseil

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

N'ayant pas été décisif lors de la victoire de l'équipe de France face à Israël (1-4) jeudi soir, Ousmane Dembélé a tout de même livré une prestation très intéressante. Convaincu par le joueur du PSG, Jocelyn Gourvennec a d'ailleurs souligné un point important qui, semblerait-il, bride Dembélé avec Luis Enrique à Paris.

Avec 4 buts et 5 passes décisives, Ousmane Dembélé réalise un gros début de saison avec le PSG. Il n'empêche que le numéro 10 parisien pourrait encore mieux faire. Et si la solution avait été donnée par Didier Deschamps à l'occasion du rassemblement de l'équipe de France ? Jocelyn Gourvennec a soulevé un détail important suite au match de Dembélé contre Israël.

Gourvennec conquis par Dembélé

Pour L'Equipe, Jocelyn Gourvennec est ainsi revenu sur la performance d'Ousmane Dembélé contre Israël. Il a alors expliqué : « Le match de Dembélé a aussi été intéressant, parce qu'il a joué dans différentes positions, et même quand il était à droite il est beaucoup venu à l'intérieur ».

« À Paris il semble cantonné dans un rôle très précis, peut-être limitant »

« On a vu un Dembélé qui peut être plus influent s'il a un peu plus de liberté. À Paris il semble cantonné dans un rôle très précis, peut-être limitant. Je trouve que le voir dézoner, ça montre sa palette », a poursuivi Gourvennec. A voir si Luis Enrique prendra note de cela pour tirer encore plus le meilleure d'Ousmane Dembélé au PSG.