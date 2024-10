Paris FC - PSG : Du jamais vu, Aulas annonce une révolution !

Thomas Bourseau

Le PSG pourrait prochainement témoigner de l’arrivée de son voisin dans l’élite du football français. Pensionnaire de Ligue 2, le Paris FC va intégrer la galaxie de la Famille Arnault (LVMH entre autres) et minoritairement parlant celle de Red Bull. De quoi permettre à Jean-Michel Aulas de se projeter et de se mettre à rêver de futurs chocs endiablés entre le PSG et le PFC.

Jean-Michel Aulas a été à la tête de l’OL pendant 36 ans. Au cours de cette période, l’actuel patron de la Ligue féminine de football professionnel a vu le PSG changer de dimension. A l’été 2011 avec l’arrivée des investisseurs qataris et le début de l’ère QSI, Aulas a témoigné des progrès fulgurants du Paris Saint-Germain tant sur le plan sportif que marketing. Contrairement à Montpellier (2012), l’AS Monaco (2017) et le LOSC (2021), son OL n’est pas parvenu à priver le PSG du titre de champion de France.

«Un derby à Paris, ça a le potentiel de valoir un Manchester United - Manchester City»

Le PSG a imposé sa suprématie en Ligue 1, qui pourrait au fil des années ne plus être sans partage. En effet, le Paris FC va bientôt disposer d’un nouvel organigramme avec l’arrivée de la famille Arnault dans le capital du club qui aura jusqu’en 2027 et le départ de Pierre Ferracci (30%) 55% des parts du PFC. Red Bull, avec ses 15%, pilotera la partie sportive du projet. De quoi éventuellement bâtir une nouvelle institution forte dans la capitale aux côtés du PSG et d’à terme créer un derby territorial digne de celui de Manchester par exemple dans l’esprit de Jean-Michel Aulas. « C’est formidable d’avoir deux clubs forts à Paris. Un derby à Paris, ça a le potentiel de valoir un Manchester United - Manchester City. Ça donne de la puissance à Paris, de la dynamique et de la valeur compétitive au foot français ».

«Cette compétitivité qui manquait en France, et rien que pour ça, c’est un derby formidable»

Pour Le Parisien, Jean-Michel Aulas n’a pas mâché ses mots en affirmant que c’est tout bonnement « la meilleure » des « nouvelles » pour le football français. « Cette compétitivité qui manquait en France, et rien que pour ça, c’est un derby formidable. En plus avec des investisseurs de très grande qualité. C’est la meilleure nouvelle qui puisse arriver à la Ligue et tous les propriétaires de clubs français ».