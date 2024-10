PSG : Le Qatar lance sa révolution et provoque un clash !

Jean de Teyssière

Le PSG souhaite, depuis l’arrivée des Qataris à la tête du club, agrandir le Parc des Princes, voire même le racheter. Ce rachat est totalement bloqué par la mairie de Paris qui ne souhaite pas voir cette enceinte être vendue. Les dirigeants qataris cherchent donc à construire un nouveau stade ailleurs, ce qui alimente durement les débats à la mairie de Paris.

Où est-ce que va s’écrire le futur du PSG ? En début d’année, le club de la capitale avait officialisé son désir de quitter le Parc des Princes, bloqué par la mairie. Plusieurs pistes sont évoquées pour la construction d’un nouveau stade, notamment dans les Yvelines. Plus d’un an après avoir quitté l’emblématique Camp des Loges pour le Campus PSG à Poissy, le PSG poursuit son déracinement.

Mercato : Deux transferts inespérés, le PSG doit foncer ? https://t.co/W3ZgRxIIvt pic.twitter.com/foC5K8AABL — le10sport (@le10sport) October 11, 2024

«Le PSG, c’est Paris et Paris, c’est le Parc des Princes»

Jeudi, le Conseil de Paris s’est réuni et il a été question du potentiel départ du PSG du Parc des Princes. Une option que ne considère absolument pas Anne Hidalgo, la maire de Paris, dans des propos rapportés par Le Parisien : « C’est un enjeu crucial. Le PSG, c’est Paris et Paris, c’est le Parc des Princes. Nous avons tenté à plusieurs reprises de renouer la discussion avec le club pour trouver une solution, sans pour autant aller sur la vente du Parc, avec le souci de ne pas spolier les Parisiens de leur propriété. » Pierre Rabadan, adjoint à la maire en charge du sport, des Jeux olympiques et paralympiques et de la Seine abonde en son sens : « Nous souhaitons que le futur du Parc des Princes s’écrive à Paris. Cinquante hectares, c’est l’équivalent de trois fois le Stade de France, cela nous interroge… »

«Il semblerait que vous ne compreniez rien au foot»

Récemment, la mairie de Paris a demandé à ses élus de lui permettre de saisir la justice administrative pour empêcher le PSG de construire une nouvelle enceinte hors des murs de Paris. L’idée étant d’obtenir l’annulation de la réservation d’un terrain de 50ha, choisi par le PSG pour construire sa nouvelle enceinte. Au Conseil de Paris, l’opposition ne comprend pas cette attitude de la maire de Paris : « Un vœu qui nous paraît très contestable. On appelle à la rescousse notre assemblée uniquement lorsque la situation est bloquée », estime pour sa part, Maud Gatel, patronne du groupe MoDem et Indépendants au Conseil de Paris. Pierre-Yves Bournazel (Horizons) estime lui que « La seule méthode qui compte, c’est le dialogue. Saisir la justice est une erreur car cela va durcir la position des uns et des autres. Il semblerait que vous ne compreniez rien au foot. » Réponse d’Anne Hidalgo : « Je ne suis qu’une femme pardonnez-moi. »