Luis Enrique - PSG : Il dénonce une fake news sur Barcelone !

En poste au PSG depuis l’été 2023, Luis Enrique a par moments été pointé du doigt pour une supposée volonté de calquer le plan de jeu qu’il mettait en place au FC Barcelone au Paris Saint-Germain. Un mensonge du point de vue d’Eric Abidal qui a mis les choses au clair pour Free Foot.

Luis Enrique reste le dernier entraîneur du FC Barcelone à avoir rapporté la Ligue des champions au Camp Nou (2014/2015). Près de 10 ans plus tard, celui qui a également eu la sélection espagnole, officie au Paris Saint-Germain où, contrairement aux dires de certains observateurs comme Emmanuel Petit, il refuse de mettre en place les mêmes préceptes de jeu qu’au Barça.

«Je ne vois pas un entraîneur qui veut apporter la recette Barça»

C’est du moins le point de vue d’Eric Abidal qui a d’ailleurs tenu le discours suivant pour Free Foot concernant Luis Enrique. « Ça reste un entraîneur avec énormément d’expérience, certainement une grosse exigence. Exigence personne avant tout et exigence pour ses joueurs, pour le club. Il savait que ça n’allait pas être facile et que l’objectif c’est bien sûr, toujours numéro un, c’est de gagner le championnat et être présent en Ligue des champions et, pourquoi pas, de lever ce trophée. Je ne vois pas un entraîneur qui veut apporter la recette Barça parce que le Paris Saint-Germain, ce n’est pas Barcelone. Chaque club a son identité, son ADN ».

«Ça reste un patron, un leader et il l’a fait savoir dès le premier jour»

L’entraîneur du PSG est le candidat idéal pour le club parisien en raison de sa gestion des egos entre autres d’après l’ex-joueur et directeur sportif du FC Barcelone. « Après, il a compris qu’il fallait mettre de la folie parce que le supporter parisien aime la folie. Mais la force qu’il a, c’est de pouvoir gérer l’ego de chaque joueur. Ça reste un patron, un leader et il l’a fait savoir dès le premier jour ».