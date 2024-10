Mercato : Très gros coup au PSG, son agent sort du silence

Axel Cornic

A un an et demi de la fin de son contrat avec l’AC Milan, Theo Hernandez pourrait être l’un des grands acteurs du mercato. Le latéral gauche de 27 ans intéresserait notamment le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, où il pourrait d’ailleurs retrouver son frère Lucas Hernandez.

Depuis quelques temps, le PSG a clairement changé de projet et souhaite désormais s’appuyer sur une base solide d’internationaux français. Il y a un an on a ainsi vu Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez ou encore Randal Kolo Muani débarquer à Paris et ça ne s’est pas arrêté cet été, avec notamment le recrutement de Désiré Doué. Et ça pourrait bien continuer avec une autre star de Didier Deschamps...

«Le rêve absolu» : Le PSG interpellé pour Paul Pogba ! https://t.co/wEp11OZ5nH pic.twitter.com/HSpEOD6ld4 — le10sport (@le10sport) October 10, 2024

Quel avenir pour Theo Hernandez ?

La presse italienne a récemment relancé la piste menant à Theo Hernandez, dont le contrat avec l’AC Milan se termine dans un an et demi. La Gazzetta dello Sport a récemment annoncé qu’une prolongation de contrat lui aurait été proposée, mais l’international français aurait vraisemblablement réclamé un salaire supérieur à 8M€ net par an, soit plus du double de ce qu’il ne gagne actuellement. A noter toutefois que le PSG n’est pas le seul club sur les traces du latéral gauche, puisque le Bayern Munich penserait à lui pour remplacer Alphonso Davies.

Le PSG aura sa chance !

Les cartes ont été rebattues par l’entourage de Theo Hernandez, qui a jeté un grand froid sur son avenir à l’AC Milan ! TMW explique en effet que l’agent du Français aurait expliqué qu’il n’existe actuellement aucune négociation véritable pour une prolongation de contrat, ce qui confirme le scénario d’un possible départ d’ici l’été 2025. Acheté pour près de 23M€ en 2019, il est actuellement évalué à près de 60M€ par le site spécialisé Transfermarkt et son avenir devrait sans aucun doute devenir l’un des gros sujets au sein du club rossonero.