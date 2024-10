Transferts - Paris FC : Une «folie» sur le mercato, la mèche est vendue

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Très bientôt, le Paris FC va changer d’actionnaire et devenir la propriété de la famille Arnault et du groupe Red Bull. Si le club parisien a l’ambition de monter en Ligue 1 la saison prochaine, il ne compte pas pour autant faire de folies sur le mercato, comme l’a fait savoir son directeur sportif François Ferracci.

Actuel leader de Ligue 2, le Paris FC va entrer dans une nouvelle dimension. Le PFC est sur le point d’être racheté par la famille Arnault et le groupe Red Bull. Un rachat qui n’est pas encore officiel, mais qui ne fait aucun doute. Un projet ambitieux et dont l’objectif est d’avoir un deuxième club parisien capable de concurrencer le PSG, mais le Paris FC veut prendre son temps et ne pas se précipiter.

PSG : Al-Khelaïfi prêt à renoncer à son projet pharaonique... à cause du Paris FC ? https://t.co/CUSFLaFB7e pic.twitter.com/EQEPOtmPG2 — le10sport (@le10sport) October 10, 2024

Riolo annonce « deux ou trois joueurs » au PFC cet hiver

« J'imagine que cet hiver, ou plutôt j'en suis sûr, deux ou trois joueurs vont venir renforcer l'effectif pour boucler la montée en Ligue 1. Et après ça va être le champ des possibles, les promesses surtout... parce que dans le foot comme en politique on démarre surtout par des promesses », a indiqué le journaliste Daniel Riolo, tout en précisant que les futurs propriétaires du Paris FC « ne vont pas tout de suite arriver et sortir le chéquier. » Ce qu’a confirmé le directeur sportif du PFC, François Ferracci.

« Nous n’avons pas du tout l’intention de faire un mercato d’hiver conséquent »

« Contrairement à certaines bêtises que j’entends depuis 24h sur différents médias, nous n’avons pas du tout l’intention de faire un mercato d’hiver conséquent », a déclaré François Ferracci auprès du journal Le Parisien. « Nous avons construit depuis plus d’un an un groupe de grande qualité et je n’ai certainement pas l’intention de changer de cap. Nous n’aurons pas la folie des grandeurs qu’on nous attribue au risque d’aller vers des choses incohérentes. De manière générale je ne peux qu’encourager les gens à vérifier leurs informations. »