Mercato - OM : Pogba a décidé, il veut rejoindre Mbappé !

La suspension pour dopage de Paul Pogba ne va finalement durer qu’une année et demi et non quatre comme c’était initialement prévu. L’objectif du joueur semble être en deux parties : retrouver un club pour jouer avec comme finalité l’équipe de France dont Kylian Mbappé est le patron aujourd’hui.

Paul Pogba n’a plus vu un terrain de foot depuis septembre 2023 et sa demi-heure disputée sous le maillot de la Juventus face à Empoli (2-0). En effet, le champion du monde tricolore a par la suite été suspendu pour quatre ans en raison d’un contrôle à une substance dopante. Le Tribunal Arbitral du Sport est finalement revenu sur sa décision en fin de semaine dernière en réduisant sa suspension à « seulement » 18 mois. Ce qui va permettre à Pogba d’être de retour aux affaires en 2025.

Pogba bientôt de retour, l’OM dans le coup ?

Mais où Paul Pogba va-t-il pouvoir signer ? Patrice Evra a profité de sa présence sur le plateau de Rothen s’enflamme, émission de RMC, en toute fin de semaine dernière afin d’expliquer qu’il comptait appeler le conseiller sportif de l’OM qu’est Medhi Benatia dans le cadre d’une éventuelle signature de Pogba à l’Olympique de Marseille. Au passage, Evra s’était livré sur le passage à vide de son ancien coéquipier en sélection et à la Juventus depuis le début de sa suspension, lui qui est privé de ballon rond.

Paul Pogba veut retrouver l’équipe de France et Mbappé

« Le foot lui manque énormément. Pour lui, regarder les matches, aussi ceux de l’équipe de France…, il était abattu. Intérieurement, il était brisé ». a notamment communiqué Patrice Evra à RMC. Le journaliste Fabrizio Romano a publié une chronique sur CaughtOffside par le biais de laquelle il assure que Pogba demeurerait ambitieux vis-à-vis de son retour à la compétition programmée pour 2025. Quelque soit le club, Pogba émettrait tout simplement le souhait de jouer au football avec comme objectif principal de retrouver l’équipe de France à terme, et donc le capitaine Kylian Mbappé avec qui il a remporté le Mondial 2018, en marge de la Coupe du monde 2026 qui se profile aux États-Unis, au Canada et au Mexique.