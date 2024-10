Le mercato du PSG relancé par une grave blessure

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG a tenté de vendre Milan Skriniar, le défenseur slovaque n’entrant plus dans les plans de Luis Enrique. Proche de l’Arabie Saoudite, le défenseur de 29 ans est finalement resté à Paris, mais pourrait quitter le club de la capitale au mercato d’hiver. La Juventus, qui vient de perdre un taulier défensif, s’intéresse au numéro 37.

Lors du mercato estival, le PSG s’est renforcé par l’intermédiaire de jeunes joueurs prometteurs, mais a également décidé de se séparer de certains éléments indésirables. Carlos Soler, Manuel Ugarte, Danilo Pereira ont tous quitté Paris, mais Milan Skriniar lui, est resté dans la capitale.

Le PSG ne compte plus sur Milan Skriniar

Pourtant, ce dernier n’entre vraisemblablement plus dans les plans de Luis Enrique, qui a pu compter sur le renfort de Willian Pacho cet été. Forcément, le PSG a tenté de se séparer du Slovaque, qui était activement convoité par l’Arabie Saoudite, et plus précisément par Al-Nassr. Si le coach espagnol doit donc composer avec cet élément indésirable, Milan Skriniar pourrait rapidement rebondir ailleurs. D’après les dernières indiscrétions de la Gazzetta Dello Sport, c’est la Juventus qui apprécie le profil du numéro 37, et qui pourrait tenter une approche cet hiver.

Bremer blessé, la Juventus coche le nom du Slovaque

En effet, le quotidien italien affirme que depuis la blessure du Brésilien Bremer (victime d’une rupture des ligaments croisés le 2 octobre), la Vieille Dame envisage certaines possibilités au poste de défenseur central pour cet hiver. Le club turinois apprécie notamment le profil de Milan Skriniar, et pourrait potentiellement passer à l’action, et rendre un fier service au PSG donc...