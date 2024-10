Nouvelle bombe sur le mercato du PSG et cette grande star !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain était à deux doigts de parvenir à ses fins. Le directeur sportif de l’époque Antero Henrique semblait avoir tout bien ficelé pour l’arrivée de Frenkie de Jong grâce à un accord trouvé avec le milieu de terrain néerlandais. Toutefois, le FC Barcelone est entré dans la danse et a fait capoter toute l’opération sous la supervision d’Eric Abidal. Il raconte.

Eric Abidal fut secrétaire technique puis directeur sportif du FC Barcelone à compter de juin 2018. L’ancien latéral gauche du Barça et de l’OL a empilé les trophées au cours de sa carrière de joueur. Ayant côtoyé le club culé pendant six saisons, Abidal a usé de son passif catalan et de joueur professionnel dans l’optique de mener à bien différents recrutements en faveur du FC Barcelone à la fin des années 2010.

«Voilà je n’ai pas parlé avec l’entraîneur du Barça. C’est certainement pour ça que j’avais pris la décision d’aller au Paris Saint-Germain»

En janvier 2019, Frenkie de Jong faisait énormément parler de lui de par ses performances en tant que milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam. L’international néerlandais alors âgé de 21 ans était dans le viseur de Manchester City, mais surtout du PSG à qui il avait même donné son accord. Mais ça, c’était avant de discuter avec le FC Barcelone sous l’impulsion du directeur sportif Eric Abidal comme ce dernier l’a raconté en interview pour Free Foot ces dernières heures. « Le recrutement dont je suis le plus fier, c’est Frenkie de Jong. Je sais qu’à l’époque il avait un accord avec pas mal de clubs, notamment le Paris Saint-Germain. Et j’ai su lors du match Real Madrid / Ajax (ndlr 1/8ème de finale de Ligue des champions 2018/2019) où il avait été énorme qu’il fallait vraiment l’avoir dans notre écurie. Mais voilà, je pense que dans ce métier, l’important c’est l’information. Et son rêve c’était de jouer au Barça. Il m’a dit : « Voilà je n’ai pas parlé avec l’entraîneur du Barça. C’est certainement pour ça que j’avais pris la décision d’aller au Paris Saint-Germain parce que j’avais parlé à l’époque avec (Thomas) Tuchel ».

«Le Barça, c’est l’institution qui te signe, ce n’est pas l’entraîneur»

Dans la suite de l’entretien avec le média, Eric Abidal a révélé comment le FC Barcelone a su le faire revenir sur sa parole donnée envers le PSG en deux points. « Et je lui ai simplement dit : le Barça, c’est l’institution qui te signe, ce n’est pas l’entraîneur. Et la seconde chose : au prix du transfert, sache que tu seras titulaire indiscutable parce que les joueurs ont toujours ce doute-là. Ça n’a pas été facile, mais on a réussi à atteindre nos objectifs ». L’histoire, on la connaît. Frenkie de Jong a officiellement rejoint le FC Barcelone à l’été 2019 et ne l’a plus jamais quitté. Il comptabilise à présent 215 matchs sous le maillot blaugrana.