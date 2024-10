Pogba - OM : La signature de rêve ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Grâce à une décision du TAS, Paul Pogba va pouvoir rejouer au football beaucoup plus tôt que prévu. Initialement suspendu pour 4 ans, l'international français pourra revenir sur les terrains dès le mois de mars. Une aubaine pour certains clubs qui pourraient être tentés de le recruter puisque son contrat avec la Juventus sera probablement résilié. Un rêve atteignable pour l'OM ?

C'est l'annonce qui pourrait bien bouleverser les plans de plusieurs clubs sur le mercato. Initialement suspendu pour 4 ans, Paul Pogba a vu sa sanction être largement réduite par le TAS. L'international français pourra effectivement rejouer dès le mois de mars. Et ce ne sera surement pas avec la Juventus qui prévoit de rompre son contrat compte tenu de son salaire imposant.

Pogba bientôt libre ?

D'ailleurs, dans des propos accordés à Sky Sport, Maurizio Scanavino, l’administrateur délégué de la Juventus, a confirmé la tendance : « Nous discutons avec son entourage. Pogba est un grand joueur et peut certainement encore jouer. Mais cela fait deux ans qu'entre les blessures et les disqualifications, il n'a pas joué. Ce sont des éléments à évaluer et en tout cas je confirme que nous sommes en train de parler avec son staff. » Une aubaine pour l'OM ?

Pogba à l'OM, un simple rêve ?

Après avoir réussi à recruter Adrien Rabiot, également libre après son départ de la Juventus, l'OM pourra-t-il refaire le coup avec Paul Pogba ? Une chose est sûre, Patrice Evra compte bien faire passer le message : « Il veut jouer au football, où que ce soit, par exemple pourquoi pas l’OM (…) Je vais appeler Mehdi Benatia et lui dire que la porte est ouverte ». Du côté de l'Italie aussi on y croit. « Pour Pogba, l'avenir est à Marseille ou en MLS », assure même Ciro Venerato, journaliste pour Rai Sport, au micro de Sky Sport. Un espoir rapidement douché par RMC Sport qui assure que pour le moment ce n'est qu'une chimère.

Selon vous, Paulo Pogba peut-il rejoindre l'OM ?