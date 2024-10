Pogba - OM : Des discussions sont confirmées

Alexis Brunet

Dernièrement, de nombreuses rumeurs ont fait état d’un potentiel intérêt de l’OM pour Paul Pogba. Il faut dire que le Français pourrait être bientôt libre, car le joueur et la Juventus de Turin seraient actuellement en négociations au sujet d’une rupture de contrat. L’administrateur délégué de la formation italienne a d’ailleurs confirmé que des discussions existaient bien.

Cet été, l’OM a réalisé un très bon coup sur le mercato, en mettant la main sur Adrien Rabiot. Le milieu de terrain est arrivé gratuitement, car il était en fin de contrat avec la Juventus de Turin. Prochainement, le club phocéen pourrait d’ailleurs passer à l’action pour un autre joueur de la formation italienne.

OM - Pogba : L’offensive qui peut tout faire basculer ! https://t.co/TBYS6UrVap pic.twitter.com/bd6hkUenY2 — le10sport (@le10sport) October 9, 2024

La Juventus est en discussion avec Paul Pogba

Dernièrement, des rumeurs ont fait état d’une possible fin de contrat de Paul Pogba à la Juventus, alors que le milieu de terrain pourrait finalement rejouer au football dès mars 2025, grâce à une décision du TAS. L’OM serait intéressé par le joueur s’il y a moyen de le récupérer gratuitement et cela pourrait bien en prendre le chemin, car des négociations existent entre la formation italienne et le Français, comme l’a déclaré Maurizio Scanavino, l’administrateur délégué de la Vieille Dame, lors d’une interview à SkySport. « Nous discutons avec son entourage. Pogba est un grand joueur et peut certainement encore jouer. Mais cela fait deux ans qu'entre les blessures et les disqualifications, il n'a pas joué. Ce sont des éléments à évaluer et en tout cas je confirme que nous sommes en train de parler avec son staff. »

Pogba ne serait pas en contact avec l’OM actuellement

Ce mercredi, RMC Sport a apporté quelques précisions au dossier Paul Pogba. L’OM ne serait pas en discussion actuellement avec le milieu de terrain, même si cela pourrait arriver dans le futur, notamment par l’intermédiaire de Medhi Benatia, qui a connu le Français à la Juventus de Turin. Toutefois, le milieu de terrain semble pour l’instant un secteur bouché à Marseille, avec entre autres l’arrivée d’Adrien Rabiot dernièrement.