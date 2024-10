Mercato - OM : Coup de fil improbable pour cette superstar !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après une sanction initiale de quatre ans, Paul Pogba va finalement pouvoir rejouer au football dès le mois de mars 2025. Mais alors que son avenir à la Juventus Turin semble compromis, Patrice Evra évoque déjà une piste en Ligue 1 pour l'emblématique milieu de terrain de l'équipe de France et envisage de passer un coup de fil à la direction de l'OM.

Et si Paul Pogba (31 ans) revenait au premier plan dans les mois à venir ? Sa suspension pour dopage, prononcée en février 2029 et qui avait été prononcée pour 4 ans, a finalement été réduite à 18 mois par le TAS, et le milieu de terrain pourrait donc retrouver les terrains en mars prochain. En direct sur RMC Sport vendredi, Patrice Evra a indiqué que son ami proche n'avait plus d'avenir à la Juventus Turin malgré un contrat qui court jusqu'en 2026. En revanche, il va essayer de le placer à l'OM...

Evra annonce un changement pour Pogba

« Je ne pense pas que Motta veuille de Paul. À 99%, je pense qu’on ne reverra pas Paul sous les couleurs de la Juve. Il faut tourner la page. C’est dur, il faut qu’il y ait un air nouveau car il a traversé des blessures et des difficultés comme l’affaire de dopage. Il a une dalle mais une dalle incroyable ! C’est un Pogba avec les crocs qui va revenir. Le foot lui manque énormément. Pour lui, regarder les matches, aussi ceux de l’équipe de France…, il était abattu. Intérieurement, il était brisé », confie Patrice Evra. Et l'ancien latéral gauche, passé par l'OM en 2017, va justement tenter d'y placer Pogba en passant un coup de fil au conseiller sportif du club, Medhi Benatia.

« Je vais appeler Mehdi »

« Il veut jouer au football, où que ce soit, par exemple pourquoi pas l’OM (…) Je vais appeler Mehdi Benatia et lui dire que la porte est ouverte », poursuit Evra. Reste à savoir si l'OM aura les moyens et l'envie de tenter un coup improbable avec Paul Pogba en mars prochain.