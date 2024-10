Mercato - OM : «Rabiot s’en fout», il balance en direct

Arnaud De Kanel

C’est un transfert qui fait couler beaucoup d’encre : Adrien Rabiot, pur produit du centre de formation du PSG, a créé la stupeur en décidant de rejoindre l'OM. Un choix qui, forcément, passe mal du côté de la capitale. Les supporters parisiens, attachés à leur « titi », crient à la trahison. Patrice Évra a donne son avis.

Adrien Rabiot a pris tout le monde à contre-pied en rejoignant l'Olympique de Marseille, une décision qui fait l'effet d'une bombe dans le monde du football. Alors qu'il était libre de tout engagement après son départ de la Juventus, l'international français a opté pour l'OM, un choix inattendu, d’autant plus que le milieu de terrain a passé la majeure partie de sa carrière au PSG.

«Rabiot a toujours été supporter de l’OM»

Formé au sein du club parisien et ayant disputé plus de 200 matchs sous ses couleurs, ce transfert a évidemment déclenché une vive polémique. Mais selon Patrice Évra, cette polémique n'a pas lieu d'être, d'autant plus que Rabiot supportait l'OM lorsqu'il était jeune.

«Moi ce que j’aime, c’est qu’il s’en fout»

« Rabiot a toujours été supporter de l’OM. Moi ce que j’aime, c’est qu’il s’en fout, il prend sa décision et il surprend tout le monde. A la fin c’est sa carrière », a lâché Patrice Évra dans Rothen S'enflamme sur RMC.