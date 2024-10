Mercato : Catastrophe au RC Lens, transfert en vue ?

Arnaud De Kanel

Le sort s’acharne sur le RC Lens. Arrivé cet été en provenance de l'Inter Milan, Martin Satriano s'est gravement blessé et il sera indisponible pour plusieurs mois. Ce coup dur pousse désormais les Sang et Or à envisager un autre renfort offensif pour pallier cette absence prolongée, et un nouveau transfert pourrait bien être à l'horizon.

Alors que le marché des transferts s'est clos il y a déjà plusieurs semaines, les clubs de Ligue 1 ont encore quelques cartes à jouer pour renforcer leurs effectifs. À l'OM, on a vu débarquer Adrien Rabiot, une recrue de poids pour les Marseillais, profitant de son statut de joueur libre. Mais une autre opportunité s'ouvre pour les clubs, celle du joker médical, autorisé en cas de blessure longue durée d'un joueur. L'OL en a profité pour recruter Jordan Veretout et c’est justement une option que pourrait bien envisager le RC Lens, touché par la longue absence de Martin Satriano.

Fin de saison pour Satriano

« Touché suite à un mauvais appui durant le temps additionnel de la rencontre entre le Racing et l'OGC Nice, et alors que les Sang et Or étaient en infériorité numérique, Martin Satriano a courageusement terminé le match. Des examens approfondis ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. L'attaquant uruguayen subira une intervention chirurgicale le mardi 8 octobre 2024, suivie d'une période de convalescence estimée entre 6 et 8 mois pour ce type de blessure. L'ensemble du club apporte tout son soutien à Martin et lui souhaite un prompt rétablissement », écrivait le RC Lens dans un communiqué publié mercredi dernier. De quoi pousser les Sang et Or à envisager un recrutement.

Un transfert pour oublier Satriano

Selon des informations révélées par Mohamed Toubache Ter sur le réseau social X, le club du nord de la France pourrait bien se renforcer en faisant appel à un joker médical. Cette option semble être envisagée pour compenser l'indisponibilité prolongée de Martin Satriano. Si aucun nom n'a encore filtré, les dirigeants auraient déjà commencé à s'activer pour trouver la recrue idéale capable de combler ce vide.